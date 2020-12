Getränke gestohlen: Quartett bricht in Hofer Tankstelle ein

Vier Unbekannte haben gestern eine Tankstelle in der Kulmbacher Straße in Hof überfallen. Drei Frauen und ein Mann haben die Mitarbeiterin an der Kasse so abgelenkt, dass eine Frau eine Energydrink-Dose in ihre Jacke und der Mann eine Vodka-Flasche in seinen Hosenbund hat stecken können. Erst nachdem die Vier die Tankstelle verlassen haben, konnte die Mitarbeiterin die Videoaufnahmen zu prüfen und so die Diebstähle entdecken. Der Wert der Waren liegt bei rund 20 Euro. Jetzt sucht die Polizei Hof nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte bei ihr melden. Die Nummer dazu sowie Personenbeschreibungen findet ihr auf unserer Website.

Alle Personen sind etwa 20 Jahre alt, 160 Zentimeter groß und haben osteuropäisches Aussehen. Sie trugen dunkle Kleidung, einen Mund-Nasen-Schutz und eine Frau sowie der Mann eine Sonnenbrille. Eine Frau trug auffällige Plüsch-Pantoffeln und eine andere schwarz-weiße Sneakers.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.