Getötetes Mädchen in Wunsiedel: Strafanzeige gegen Aufsichtsbehörden

Wenn Kinder ins Heim kommen, dann nicht immer deshalb, weil sie keine Eltern mehr haben, sondern oft auch, um sie vor genau diesen zu schützen. Umso tragischer macht es den Tod der Zehnjährigen, die nicht vor Gewalt innerhalb der Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel geschützt werden konnte.

Wer genau hier eine Mitschuld trägt und womöglich seine Pflichten verletzt hat, damit befassen sich die Ermittler auch. Wie die Staatsanwaltschaft Hof auf Nachfrage bestätigt, hat eine Privatperson Anzeige gegen die verantwortlichen Behörden erstattet. Aufgrund des sogenannten Amtsermittlungsgrundsatzes würden aber ohnehin alle einzelnen Aspekte von Amts wegen geprüft, teilt Staatsanwalt Matthias Goers weiter mit.

Aktuell gelten ein 11-Jähriger und ein 25-Jähriger als Tatverdächtige. Es steht die Frage im Raum, wie die beiden ungesehen in dem Heim an das Mädchen herangekommen sind.