Getötetes Mädchen in Wunsiedel: 25-Jähriger in U-Haft

Es gibt Neues zum Fall des getöteten Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel Anfang des Monats: Bestätigt hat sich nun, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt. Die Zehnjährige ist durch Gewalteinwirkung gegen den Hals gestorben, heißt in einer Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft Hof. Außerdem gilt neben einem Elfjährigen jetzt auch ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Wunsiedel als tatverdächtig. Er sitzt wegen des Verdachts auf ein Sexual- sowie einen Tötungsdelikt nun in Untersuchungshaft. Die zuständige SOKO Park will nun den genauen Tatablauf sowie die Motive der mutmaßlichen Tatbeteiligten klären.

Die vollständige Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft:

Die Ermittlungen der Sonderkommission „Park“ bei der Kriminalpolizei Hof und der Staatsanwaltschaft Hof laufen weiterhin unter Hochdruck und erbrachten inzwischen weitere Erkenntnisse zum Tötungsdelikt in der Nacht zum 4. April 2023 an dem zehnjährigen Mädchen aus dem Kinder- und Jugendhilfezentrum in Wunsiedel.

Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams hatte ergeben, dass

die Zehnjährige durch Gewalteinwirkung gegen den Hals gestorben ist. Aufgrund der Einbindung weiterer Gutachter bestätigte sich für die Ermittler der Verdacht eines Sexualdeliktes an dem Mädchen.

Umfangreiche Spurensicherung

Auf dem weitläufigen Areal und in den Gebäuden der Einrichtung konnten die

Spezialisten der Kriminaltechnik weiteres umfangreiches Spurenmaterial sichern.

Darunter waren auch molekulargenetische und daktyloskopische Spuren sowie

digitale Spuren. Sämtliche Spuren wurden und werden auch aktuell noch vom

Bayerischen Landeskriminalamt und weiteren spezialisierten Dienststellen

ausgewertet.

Die SOKO-Beamten konnten mittlerweile die Anhörung des elfjährigen Jungen, in enger

Abstimmung mit den zuständigen Jugendbehörden und unter Einbindung von

Psychologen, durchführen. Der Elfjährige machte bei den Ermittlern zwar

Angaben, äußerte sich aber nicht zur Tat.

Spur führt zu weiterem Tatverdächtigen

Neben dem Elfjährigen geriet nun ein 25 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Wunsiedel

als weiterer Tatverdächtiger ins Visier der SOKO „Park“. Ein Abgleich der gesicherten Spuren ergab eine Übereinstimmung, weshalb die Ermittler den jungen Mann am Donnerstag vorläufig festnahmen. Nachdem sich der Verdacht gegen den 25-jährigen Deutschen erhärtet hat, beantragte die Staatsanwaltschaft Hof die Vorführung des Mannes vor dem Ermittlungsrichter, der gegen ihn Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungs- und eines Sexualdeliktes erließ. Der Mann, der den Tatvorwurf bislang nicht einräumte, sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Ermittlungen aufen weiterhin unter Hochdruck

Für das Team der über 40-köpfigen Sonderkommission, das sich aus Spezialisten

verschiedener bayerischer Polizeidienststellen zusammensetzt, stehen weitere umfangreiche Ermittlungen an. Im Vordergrund stehen die Klärung des genauen Tatablaufes und der Motivlage sowie die jeweilige Beteiligung des Elfjährigen und des 25-Jährigen an der Tat.