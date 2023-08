Geteilter Feiertag Mariä Himmelfahrt: in Marktschorgast heuer wohl zum letzten Mal

In den überwiegend evangelischen Gemeinden müsst ihr heute an Mariä Himmelfahrt (15.8.) ganz normal arbeiten. Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung haben heute Feiertag und deswegen frei. Die Marktschorgaster werden heuer wohl das letzte Mal diesen Feiertag haben, denn in der bisher stark katholisch geprägten Gemeinde gibt es mittlerweile mehr Protestanten. Der Grund sind vermehrte Kirchenaustritte; zwar beider Konfessionen, aber doch mehr von Katholiken, teilt die Gemeinde auf Nachfrage mit. Schwarz auf weiß wird es dann im nächsten Zensus stehen, der aber erst im März nächsten Jahres veröffentlicht wird. Bis dahin gilt noch der Zensus von 2011 und deswegen haben alle, die in Marktschorgast arbeiten, heute nochmal frei. Dass es in einer Gemeinde so knapp ist wie in Marktschorgast, ist übrigens selten, heißt es aus dem Erzbistum Bamberg.