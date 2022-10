„Geteilte Lebenswirklichkeit(en)“: Zeitzeugen-Interview in Plauener Jugendherberge

Gerade viele junge Menschen können sich heute nicht mehr vorstellen wie es war, in einem geteilten Deutschland zu leben. Schon seit einigen Jahren organisieren die Partnerstädte Hof und Plauen deswegen Schülerworkshops zu diesem Thema. Heute (13.10) findet in Plauen ein Workshop unter dem Motto „Geteilte Lebenswirklichkeit(en)“ statt. Ihm Rahmen des Workshops wird es auch ein Interview mit zwei Zeitzeugen aus Plauen und Hof geben. Dazu lädt die Stadt Plauen alle Interessierten in die Jugendherberge „Alte Feuerwache“ in Plauen ein. Beginn ist um 12 Uhr 15.