Gesundheitsversorgung in Oberfranken: vbw sagt Nein zu Bürgerversicherung

Bei einem Online-Kongress ging es kürzlich um die Gesundheitsversorgung in Oberfranken. Mit dabei waren auch Vertreter der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Eine ungenügende allgemein- und fachärztliche Versorgung sei demnach für die Ansiedlung von Unternehmen unattraktiv. Für bereits ansässige Betriebe gäbe es durch eine mangelnde Gesundheitsversorgung ebenfalls Probleme. Sie könnten keine neuen Mitarbeiter gewinnen oder bestehende halten, wenn es in Wohnortnähe keine Ärzte oder Krankenhäuser gibt. Es ging aber auch um die Finanzierung. vbw-Hauptgeschäftsführer Brossardt hat einer Bürgerversicherung dabei eine klare Absage erteilt. Dabei handelt es sich um ein einheitliches Versicherungssystem für alle Bürger. Die Ärzte seien auf die zusätzlichen Zahlungen von Privatpatienten angewiesen. Diese zusätzlichen Finanzmittel könnten Ärzte, Therapeuten und Krankenhäuser in Fachpersonal und neue Geräte investieren, so Brossardt.