Gesundheitsregion Stadt und Landkreis Hof: Jetzt Teil der Landarztmanufaktur

Vor allem auf dem Land fehlen immer wieder Ärzte. Die Gesundheitsregion Stadt und Landkreis Hof versucht daher schon seit längerem, junge Ärzte für das Hofer Land zu begeistern. Zum Beispiel mit dem Superheldenwochenende oder einem speziellen Stipendienprogramm. Jetzt ist die Gesundheitsregion auch noch zertifizierte Landarztmanufaktur.

Das Netzwerk umfasst niedergelassene Ärzte aus ganz Bayern. Sie schalten sich in regelmäßigen Abständen in virtuellen Gemeinschaftspraxen zusammen. Dabei besprechen sie aktuelle Fälle, neueste Studien und therapeutische Maßnahmen. Ziel ist es, dass Experten ihr Wissen an dienstjüngere Kollegen weitergeben. Aus dem Raum Hof sind die vier Allgemeinärztinnen Dr. Beatrice Halbauer, Dr. Martina Hagen, Dr. Martina Presch und Dr. Brigitte Klein-Grünert dabei. Auf diese Weise soll die regionale Patientenversorgung verbessert werden. Das aktuelle Wissen aus den Unis gelangt so nämlich schnell in ländliche, dezentrale Regionen.