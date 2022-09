Gesundheitsregion plus Hofer Land: Vortrag zum Thema Demenz

Was bedeutet „Demenz“ und wie kann ich als Angehöriger mit der Diagnose umgehen? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Um diese und weitere Fragen geht es heute von 17 bis 18 Uhr im Internationalen Frauen- und Mädchenzentrum EJSA in Hof. Im Rahmen der interkulturellen Wochen bietet die Gesundheitsregion plus Hofer Land dort einen kostenfreien Vortrag rund ums Thema Demenz an. Sprachmittlerinnen der Stadt Hof übersetzen den Vortrag auf Türkisch und Arabisch. Für die Teilnahme müsst ihr euch vorher anmelden: Telefonisch unter 09281 57 500 oder per Mail an ute.hopperdietzel@leitstelle-plfege.de