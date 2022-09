Gesundheitsminister Holetschek in Schwarzenbach/Wald: Ideen gegen Ärztemangel

„Die Situation ist dramatisch ernst“: So beschreibt der Arzt Ulrich Voit aus Schwarzenbach am Wald den Ärztemangel. Im Frankenwald haben sich mehrere Ärzte aber Gedanken gemacht und ein Konzept entwickelt. Zusammen haben sie ein allgemeinärztliches MVZ gegründet, mit verschiedenen Standorten im Frankenwald. So sollen Ausfälle von Ärzten besser kompensiert werden können. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek war in Schwarzenbach am Wald und hat sich die Lage schildern lassen.

Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Nichtärztliche Praxisassistenten. Sie übernehmen als verlängerter Arm des Arztes manche Tätigkeiten, für die es nicht zwingen einen Arzt braucht. Dazu gehören vor allem Routine-Hausbesuche.