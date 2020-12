Gesundheitsirrtümern auf der Spur: Mit Fruchtsaft fit durch den Winter

38 Prozent der Befragten wussten beispielsweise nicht, dass Vitamin C ausschlaggebend für das Immunsystem ist. Sie glauben außerdem, dass der Körper überschüssiges Vitamin C speichern kann. Ein Trugschluss! „Wenn wir zu viel Vitamin C aufgenommen haben, scheidet der Körper es wieder aus. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig die richtige Menge zu sich zu nehmen. Zum Beispiel mit einem Glas Orangensaft am Tag. Ein typisches Glas O-Saft liefert im Schnitt mehr als 80 Prozent des täglichen Vitamin C Bedarfs.“, weiß der Experte.