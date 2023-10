Gesundheits-Landesausstellung findet 2027 in Schwaben statt

Die Bayerische Landesausstellung soll sich im Jahr 2027 insbesondere mit Gesundheitsthemen befassen. Die 42. Landesausstellung soll an zwei Orten in Schwaben stattfinden, in Ursberg und in Dillingen. Sie werde sich unter dem Motto «Heilen und Helfen» dem Thema widmen, für das die Region prädestiniert sei, teilte das Kunstministerium am Mittwoch mit.

In Schwaben hatte im 19. Jahrhundert insbesondere der Priester Sebastian Kneipp die nach ihm benannte Wassertherapie bekannt gemacht. Die Kneippkur gehört mittlerweile auch zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. Neben dem Thema Heilung soll es bei der Landesausstellung auch besonders um Pflege und Fürsorge gehen.

In Ursberg, dem Ausstellungszentrum, hat das Dominikus-Ringeisen-Werk seinen Sitz. Die Einrichtung bietet an mehr als 30 Orten im Freistaat umfangreiche Angebote für Menschen mit Behinderung. Die kirchliche Stiftung wird an dem Ausstellungsprojekt beteiligt sein.

In Dillingen wird sich die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung einbringen. Erstmals soll es neben dem Ausstellungsstandort auch einen Bildungsstandort bei einer Landesausstellung geben.