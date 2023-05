Gesuchter Dieb stirbt nach Festnahme

Polizisten haben in einer Freisinger Wohnung zwei Anlagen zur Cannabiszucht, etwa 1,5 Kilogramm Marihuana und mehrere Waffen gefunden. (…)

Ein Feuer in einer Wohnung eines zwölfstöckigen Hochhauses hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Der Wohnungsinhaber wurde (…)

Ermittler suchen nach Ursache für Feuer in Münchner Hochhaus

Zwei Jugendliche ertrunken: Keine Hinweise auf Straftaten

Nach dem Ertrinkungstod von zwei Jugendlichen am Wochenende in Oberbayern gibt es in beiden Fällen keine Hinweise auf Straftaten. (…)