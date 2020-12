Gestürzt: Hubschrauber holt Zwölfjährigen von Piste

Ottobrunn (dpa/lby) – Nach einem Wohnungsbrand in Ottobrunn nahe München ist ein Mann gestorben. Der 25-Jährige sei am Sonntag (…)

München (dpa/lby) – Nach dem Fund einer Leiche in München ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. «Ein (…)

Polizei ermittelt nach Leichenfund in München

Kind spielt mit Feuerzeug und setzt Wohnung in Brand

München (dpa/lby) – Beim Spielen mit einem Feuerzeug hat ein Junge eine Wohnung in München in Brand gesetzt. Wie die Polizei am (…)