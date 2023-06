Gestohlenes Papst-Brustkreuz war nur durch Vitrine gesichert

Das Brustkreuz von Papst Benedikt, das am Montag im oberbayerischen Traunstein entwendet wurde, ist laut einem Sprecher des Landeskriminalamtes nur durch eine Glasvitrine gesichert gewesen. Weitere Anti-Diebstahl-Maßnahmen wie eine Alarmanlage habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher am Dienstag.

Die Täter hätten so nur das Glas der Ausstellungsvitrine einschlagen müssen, um an das Brustkreuz zu gelangen. Mit welchem Werkzeug oder Gegenstand das geschah, konnte der LKA-Sprecher am Dienstag zunächst nicht sagen.

Unbekannte hatten die Insigne des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. am Montag aus der Traunsteiner Kirche St. Oswald gestohlen. Der frühere Pontifex hatte das Stück seiner Heimatpfarrei vermacht, wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte. Der materielle Wert war zunächst unbekannt.