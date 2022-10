Gestohlene Autos in Rehau: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Rehau gleich zwei Autos geklaut. Nun hat die Kriminalpolizei Hof den Tatverdächtigen in Tirschenreuth festgenommen. Der 22-jährige Selber wurde bereits am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, heißt es heute in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken. Er sitzt wegen des Verdachts auf Einbruch- und Kfz-Diebstahl in Untersuchungshaft. Eines der gestohlenen Autos konnten die Beamten gemeinsam mit dem Tatverdächtigen feststellen. Im Fahrzeug befand sich auch der Fahrzeugschein des anderen gestohlenen Autos. Wo sich dieses im Moment befindet, ist aber noch unbekannt. Bei dem 22-Jährigen fanden die Polizisten auch ein Mobiltelefon, das aus einem Wohnanwesen in der Rehauer Sportstraße stammt. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft suchen derzeit noch nach möglichen weiteren Beteiligten.