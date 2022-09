Gesprächskreis ‚Ländlicher Raum‘: Jörg Nürnberger vertritt die Region

Im ländlichen Raum gibt es viele Herausforderungen: Es fehlt häufig an Einkaufsmöglichkeiten, der Bus fährt nur alle paar Stunden und der nächste Arzt ist auch einige Kilometer weit weg. Die SPD-Fraktion im Bundestag hat nun den Gesprächskreis ‚Ländlicher Raum‘ gegründet. Der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger vertritt darin unsere Region. Die Mitglieder wollen Themen wie die Krankenhausfinanzierung und den Breitbandausbau diskutieren. Nürnberger selbst liegt vor allem eine gute Bezahlung und die Mobilität in seinem Wahlkreis am Herzen.