Gespräche am Postplatz in Plauen: Stadt hätte sich mehr Ideen von Jugendlichen erhofft

Nach mehreren Straftaten am Plauener Postplatz haben Polizei und Stadtmitarbeiter die Präsenz erhöht. Aber die Stadt will auch die Angebote vor Ort verbessern.

Dafür waren am Freitag Bürgermeister und Vorsitzender des Kommunalen Präventionsrates Tobias Kämpf und Koordinator Frank Zabel vor Ort. Beide haben mit Passanten gesprochen. Sie hätten sich aber noch mehr Ideen von Jugendlichen gewünscht.

Einige Vorschläge sollen die Innenstadt attraktiver machen, andere die Sicherheit am Tunnel erhöhen oder den Verkehr am Postplatz verbessern. Auch Freizeitmöglichkeiten waren Thema. In den Gremien des Kommunalen Präventionsrates und im Bildungs- und Sozialausschuss der Stadt wird jetzt beraten, was davon wie umgesetzt werden kann.