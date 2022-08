Gespräch zur Bahn-Elektrifizierung: FDP-Bundestagsabgeordneter Hacker kommt nach Hof

Wenn es nach der EU geht, dann dürfen in der Autobranche ab 2035 nur noch Elektrofahrzeuge neu zugelassen werden. Auch bei der Bahn soll der Umstieg von Diesel- auf Elektroantrieb vorangebracht werden. In Hochfranken gibt es in dieser Hinsicht aber einige Probleme. Zum Beispiel hapert es seit Jahren bei der Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale.

Um das Thema Elektrifizierung des Schienenverkehrs in der Region soll es heute um 14 Uhr 30 auch bei einem Termin in der Stadt Hof gehen. Unter anderem sprechen der Bayreuther FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas Hacker sowie der Geschäftsführer des Güterverkehrszentrum Hof, Klaus-Jochen Weidner, über die Zukunft der Verkehrsinfrastruktur in der Region.