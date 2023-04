Gespräch mit Bürgermeistern: Jährliches Treffen mit der PI Naila

Die Polizeiinspektion Naila kümmert sich um neun Kommunen im Landkreis Hof. Jetzt hat es ein Sicherheitsgespräch mit den jeweiligen Bürgermeistern gegeben.

Es waren auch Betrugsmaschen ein Thema. Schockanrufe und der Enkeltricks sind nur einige Betrugs- und Fälschungsdelikte, die 20 Prozent der Kriminalstatistik in dem Bereich ausmachen. Positive Nachrichten gab es dagegen aus dem Verkehrssektor, denn die Unfälle sind letztes Jahr um sechs Prozent zurückgegangen. Auch die erneute Flüchtlingswelle ist zur Sprache gekommen. Im Bereich der PI Naila leben momentan rund 400 Asylbewerber. 2022 sind elf Geflüchtete abgeschoben worden. Für die Polizeibeamten seien solche Einsätze personell und organisatorisch aufwendig, hieß es. Vor allem auch deshalb, weil die Polizeiinspektion in den letzten 15 Jahren drei Viertel an verfügbarem Personal verloren hat. Die steigende Aufgabenlast würde sich daher auf immer weniger Schultern verteilen.