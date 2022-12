Gespräch mit Bayerns Finanzminister: Stadt Hof zum Sparen verdonnert

Für die Stadt Hof heißt es weiterhin sparen. Das ist das Fazit eines Gesprächs mit Bayerns Finanzminister Albert Füracker. Hof werde demnach zwar weiterhin finanzielle Unterstützung vom Freistaat erhalten, aber keine speziellen Mittel darüber hinaus. Dabei ging es zum Beispiel um Zusagen, die den Sozialhaushalt entlasten sollten. Für die kommenden Haushaltberatungen zeichnen sich spürbare Einschnitte ab, so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Von der Stadt Hof werde ein Wille zum Sparen erwartet. Die Erhöhung der Einnahmen wäre unter anderem ein Schritt, mit dem die Stadt ihre Konsolidierungsbemühungen nachweisen könnte, heißt es in der Mitteilung. In den nächsten Tagen soll der Bescheid für die Stabilisierungshilfen im Rathaus eingehen. Daraus könne die Stadt die konkreten Anforderungen für den Haushalt 2023 erkennen.