Gesellschafter-Wechsel in Arzberg: PURUS PLASTICS nun Teil der Dettmer Group

Die Arzberger Firma PURUS PLASTICS hat einen Gesellschafter-Wechsel vollzogen. Die Inhaberfamilie Manzei hat ihre Firma an die Dettmer Group aus Bremen verkauft. Laut einer Pressemitteilung behält Thomas Manzei seine Position als Geschäftsführer noch bis zum 30. Juni des kommenden Jahres bei. Danach wird er dem Unternehmen auch weiterhin beratend zur Seite stehen. Mit dem Gesellschafter-Wechsel habe PURUS PLASTICS die notwendigen Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum am Standort in Arzberg und darüber hinaus geschaffen, heißt es in der Pressemitteilung. Für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten ändert sich demnach durch den Gesellschafter-Wechsel nichts.