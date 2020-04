Geschwindigkeitskontrollen: Brucker Senke / Köditz

Auch wenn sich die Polizei derzeit vermehrt um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kümmern hat, Geschwindigkeitskontrollen gibt es trotzdem. Am Dienstag Vormittag kontrollierte die Verkehrspolizei-Inspektion Hof zum Beispiel den Verkehr im Bereich der Brucker Senke – in fünf Stunden wurden hier insgesamt 49 Fahrzeugführer beanstandet, auf die teils ein empfindliches Bußgeld wartet. Tages-Schnellster war ein etwa 40-jähriger BMW-Fahrer aus Schwandorf, der bei erlaubten 70 mit 101 km/h gemessen. Ein ähnliches Bild gab es am Nachmittag dann auf der B173 bei Köditz: hier müssen sich insgesamt 82 Personen auf einen Bußgeldbescheid einstellen. „Tages-Sieger“ war ein etwa 35-jähriger Volvo-Fahrer aus dem Landkreis Hof – er wurde mit 110 Sachen bei erlaubten 70 km/h gemessen.