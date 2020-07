Geschwindigkeit überwacht – zu schnell auf B173 unterwegs

Gestern ist die Formel 1 in die neue Saison gestartet – einige Verkehrsteilnehmer haben das Rennen vom österreichischen Spielberg in den Frankenwald verlegt. Sechs Stunden lang hat die Verkehrspolizei gestern Nachmittag die Geschwindigkeit auf der B173 bei Schwarzenbach am Wald überwacht. Insgesamt 70 Kraftfahrer mussten dabei beanstandet werden. Auf der langen Geraden war der Tagesschnellste mit 155 bei zulässigen 100 km/h unterwegs. Der 25-jährige Kronacher wird demnächst einen Bußgeldbescheid über knapp 190 Euro, verbunden mit zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot erhalten.