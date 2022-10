Geschlossene Praxen: Niedergelassene Ärzte protestieren

Steigende Energiepreise als Zusatzbelastung, seit Jahren Personalnot und jetzt will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch noch bei Arztpraxen den Rotstift ansetzen: Den niedergelassenen Ärzten reichts. Heute kommt es in ganz Bayern zu Protestaktionen. Bedeutet für euch, dass ihr möglicherweise bei eurem Arzt bis zum Vormittag vor verschlossener Tür steht, wenn ihr spontan hinwollt. Auch Ergo- und Physiotherapeuten können davon betroffen sein.

Gesundheitsminister Lauterbach will die sogenannte Neupatientenregelung streichen. Ärzte bekamen damit bisher einen Bonus, wenn sie neue Patienten aufnehmen, obwohl sie eigentlich kaum noch Kapazitäten haben. Stattdessen soll es zwei Prozent Vergütungssteigerung geben.

Übrigens nicht der einzige Protest diese Woche im Gesundheitswesen: Am Sana Klinikum in Hof hat die Gewerkschaft ver.di einen Streik am Freitag angekündigt. Ver.di fordert einen Tarifvertrag für die Beschäftigten und damit bessere Löhne.