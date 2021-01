Geschlossen Kitas im Lockdown: Plauen verlangt keine Elternbeiträge

Die Kitas laufen im Moment im Notbetrieb. Wer keine Notbetreuung braucht, muss seine Kinder jetzt im Lockdown zuhause betreuen. Damit sparen sich die Eltern die entsprechenden Gebühren. Wie das in Plauen abläuft, hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Für den Monat Januar erhebt Plauen keine Elternbeiträge. Wer schon gezahlt hat, bekommt sie wieder zurück. Im Februar will die Spitzenstadt ein Viertel des Elternbeitrags verlangen – bis jetzt bleiben die Kitas in Sachsen ja bis 7. Februar zu. Sollte es eine Verlängerung des Lockdowns geben, will Plauen entsprechend reagieren.

Auch die freien Träger haben schon gesagt, dass sie so wie die Stadt vorgehen wollen.

www.plauen.de/medieninfo-elternbeitraege

(Symbolbild)