Geschichte, Musik und Kultur: Türkischer Theaterabend in Hof

Bei uns in der Region leben ganz viele Menschen mit türkischen Wurzeln. Das Theater Hof will den Menschen die Geschichte und Kultur des Landes näher bringen. Um 19:30 Uhr gibt’s deshalb einen türkischen Theaterabend in der Kulturkantine. Die türkische Community in Hof sorgt für Musik, Tanz und türkische Spezialitäten. Der Eintritt ist frei, es gibt aber nur eine begrenzte Platzanzahl. Deswegen solltet ihr euch die kostenlosen Karten schon vorab an der Theaterkasse abholen.