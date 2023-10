Der Theresienstein ist für viele Hoferinnen und Hofer ein Ort zum Erholen. Mit der Geschichte des Parks kennen sich aber nicht viele aus. Der Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein möchte das ändern. Am Abend gibt es deshalb einen Vortrag mit Rundgang zur Geschichte und den Besonderheiten des Hofer Theresiensteins. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Gaststätte Sonnendeck am Hofer Eisteich.