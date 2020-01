Gescheiterter Einbruch an Neujahr: Hofer Kripo sucht Zeugen

Manche haben sich zum Jahreswechsel vielleicht einen Lotto-Gewinn für das neue Jahrzehnt gewünscht – oder zumindest ein besseres Gehalt. Den großen Geldsegen hat ein Unbekannter in Hof aber lieber selbst in die Hand nehmen wollen und versucht, einen Tresor zu knacken. Gegen 3 Uhr nachts hat er die Scheibe zur Apotheke in der Altstadt eingeschlagen und sich mit seinem Werkzeug am Tresor versucht. Als das gescheitert ist, hat er sich wohl an der Kaufhof-Baustelle mit neuem Werkzeug eingedeckt und es gegen 5 Uhr noch einmal in der Apotheke probiert, bis ihn der Rauchmelder-Alarm vertrieben hat. So rekonstruiert es zumindest die Polizei. Zur Aufklärung bittet sie aber auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Unbekannten gesehen hat, soll sich bei der Kripo Hof melden. Der mutmaßliche Einbrecher soll circa 1,80 Meter groß, schlank und Mitte 20 sein. Er hat eine dunkle Bomberjacke mit dem Aufdruck „Olympic“ getragen, darunter ein neongelbens Kapuzenshirt und weiße Turnschuhe.