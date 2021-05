Das Unternehmen Lamilux aus Rehau hat eine Auszeichnung für seinen BIM-Produktkonfigurator bekommen. Ihre Software erleichtert das innovative Planen von und in Gebäuden mithilfe von 3D-Modellen. Bei den sogenannten German Innovation Awards hat Lamilux Preise in zwei Kategorien gewonnen. Die Preise gehen an Unternehmen, die besonders innovative und nutzerzentrierte Lösungen für die Zukunft bieten.