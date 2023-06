German Brand Awards: Raumedic aus Helmbrechts ausgezeichnet

Über 70 Jahre ist die Firma Raumedic in Helmbrechts schon alt. Ansehen kann man dem Unternehmen für Medizintechnik dieses stattliche Alter aber nicht. Es hat sein Corporate Design moderner gestaltet, ein neues Logo, neue Farben und eine neue Bildspreche für den Firmenauftritt gefunden, heißt es in einer Mitteilung. Dieses sogenannte Rebranding ist auch bei den German Brand Awards in Berlin positiv aufgefallen: Eine Jury hat Raumedic nämlich mit Gold in der entsprechenden Kategorie für Medizinprodukte ausgezeichnet. Mit dem neuen Auftritt hebt sich Raumedic deutlich von anderen Marken in der internationalen Medizintechnik ab, begründet die Award Jury die Auszeichnung. Und: Das Resultat sei nun deutlich klarer, dynamischer, lauter und selbstbewusster, ohne dabei jedoch den Menschen aus dem Fokus zu verlieren.