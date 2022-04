Geringe Nachfrage: Einige Teststellen im Vogtland schließen

Die Impfquote bei der Drittimpfung liegt in Deutschland bei nur 59 Prozent und bietet damit noch deutlich Luft nach oben. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek macht sich dagegen schon über die zweite Auffrischungsimpfung Gedanken. Er hat die Ständige Impfkommission dazu aufgefordert, ihre Empfehlung im Hinblick auf den kommenden Herbst zu überprüfen. Um für eine weitere Pandemie-Welle gerüstet zu sein, wolle Bayern seine Impfzentren auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres beibehalten. Es gibt aber auch schon die ersten Impfzentren in der Euroherz-Region, die wegen der geringen Nachfrage schließen. Das Impfzentrum in Plauen macht beispielsweise Ende Mai dicht. Zum Ende des Monats schließen aber auch Testzentren im Vogtland. Dazu gehören die Teststellen in Markneukirchen, Bad Elster, Schöneck und Weischlitz.