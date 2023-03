Gerichte machen Sicherheitscheck: Wie läuft es in Oberfranken?

Die Gerichte in Oberfranken machen ernst. Sie müssen die Vorgaben von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich umsetzen und einen Sicherheitscheck machen – nachdem in Coburg und Regensburg Angeklagte aus den Gerichten entkommen waren. Wie das Oberlandesgericht Bamberg mitteilt, steht eine Task Force bereit – mit dem Vizepräsidenten an der Spitze nehmen die Verantwortlichen von Polizei, Strafvollzug und Bauamt die sieben Gerichte aus ihrem Bezirk unter die Lupe und checken sie sicherheitstechnisch durch. Das betrifft unter anderem die Landgerichte Bamberg, Bayreuth, Hof und Coburg. Die Maßnahme bedeute aber nicht, dass die Standards in den betroffenen Gebäuden nicht schon hoch sind, so ein Sprecher.