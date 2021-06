Gericht lässt Anklage gegen AfD-Abgeordneten Graupner zu

Starnberg (dpa) – Sechs Jahre nach dem Tod eines 13-Jährigen beim Rudertraining auf dem Starnberger See müssen sich die damaligen (…)

Augsburg (dpa/lby) – Wegen eines millionenschweren Bestechungssystems bei den schwäbischen Lech-Stahlwerken sind am Mittwoch zwei (…)

Nach Ertrinkungstod: Drei Freunde vor Gericht

Weiden (dpa) – Nach dem Ertrinkungstod eines 22 Jahre alten Manns in einem Kanal in Weiden in der Oberpfalz müssen sich drei (…)