Gericht entscheidet über Teslas Autopilot-Werbung

München (dpa) – Tesla droht wegen der Werbung für seinen «Autopiloten» eine juristische Schlappe. Das Landgericht München I wird heute voraussichtlich über die Zulässigkeit mehrerer Werbeaussagen entscheiden. Die Wettbewerbszentrale hat gegen den Hersteller geklagt, weil sie die Werbung als irreführend bewertet. In der mündlichen Verhandlung hatte das Gericht bereits angedeutet, es könne sein, dass die Kammer zum selben Schluss komme. (Az.: 33 O 14041/19)

Kern der Klage ist die Frage, ob Tesla in Bezug auf die Möglichkeiten seiner Autos in Sachen selbstständiges Fahren den Mund zu voll nimmt. So hatte die Wettbewerbszentrale Aussagen über ein Zusatzpaket moniert. Dabei hieß es auf der Homepage unter anderem: «Volles Potenzial für autonomes Fahren» oder «Autopilot inklusive». Die Wettbewerbszentrale argumentiert, dass Tesla diese Versprechen nicht erfüllen könne, weil die Autos weder fahrerlos fahren könnten, noch nach aktueller Rechtslage dürften.