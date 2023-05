Gericht entscheidet im Juni über Polizeiaufgabengesetz

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof (VGH) will eine Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit mehrerer Regeln im bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG) am 14. Juni verkünden. Das teilte Präsident Hans-Joachim Heßler bei der mündlichen Verhandlung einer von mehreren Klagen gegen das Gesetz am Donnerstag mit.

Auch weitere Klagen gegen die Neufassung des Gesetzes sowie sogenannte Meinungsverschiedenheiten der Oppositionsparteien liegen dem Gericht vor. Sie sind aber nicht Gegenstand des Verkündungstermins im Juni.

Der Bund für Geistesfreiheit München und der Bund für Geistesfreiheit Bayern hatten in ihrer Popularklage vor allem den Präventivgewahrsam und den im Gesetz eingeführten Begriff der «drohenden Gefahr», der als Voraussetzung für einige polizeiliche Maßnahmen ausreicht, als verfassungswidrig kritisiert. Der Bayerische Landtag und die Bayerische Staatsregierung halten die Klage für unbegründet.

Das PAG regelt die Kompetenzen der Polizei im Umgang mit Beschuldigten, aber auch in bestimmten Einsatzlagen. Viele Details sind seit Jahren politisch umstritten – unter anderem die Möglichkeit des Präventivgewahrsams, der zuletzt häufig im Zusammenhang mit Demonstrationen von Klimaaktivisten richterlich angeordnet worden war. Dieser darf bis zu einem Monat dauern, wenn er der Verhinderung von Straftaten dient.