Gericht: Bank muss trotz Datenweitergabe Betrug ausgleichen

Nürnberg (dpa/lby) – Obwohl eine Kundin ihre Zugangsdaten für das Online-Banking an ihren Ehemann weitergegeben hat, muss die Bank einen Betrug ausgleichen. Die Gefahr eines Angriffs habe sich mit der Weitergabe des Pins an den eigenen Mann nicht erhöht, erklärte das Landgericht Nürnberg-Fürth am Montag.

Die Klägerin hatte die Verwaltung des Kontos ihrem Mann übertragen, ohne die Bank darüber zu informieren. Fast 26 000 Euro wurden im Mai 2019 von dem Konto abgebucht – weder die Frau noch ihr Ehemann hatten die Transaktion autorisiert. Die Klägerin forderte das Geld zurück, doch die Bank wollte nicht zahlen und verlangte Schadenersatz wegen der Datenweitergabe.

Die Frau habe Anspruch auf die knapp 26 000 Euro, urteilte nun das Gericht. Ein Angriff auf das Handy ihres Mannes sei nicht wahrscheinlicher als auf ihr eigenes Handy. Sie müsse auch keinen Schadenersatz an die Bank zahlen.

