Geplatzter Reifen löst zwei Unfälle auf Autobahn aus

Marktheidenfeld (dpa/lby) – Ein Polizist hat an einer Ampel zu früh auf’s Gas seines Dienstwagens gedrückt und dadurch im (…)

Weilbach (dpa/lby) – Ein junger Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen im Odenwald in Unterfranken getötet worden. (…)

Zell am Main (dpa/lby) – Weil er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, hat ein Autofahrer im unterfränkischen Zell am Main (…)

Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Würzburg

Frickenhausen am Main (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Frickenhausen am Main nahe Würzburg ums Leben (…)