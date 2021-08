Geplantes Hofer Studentenheim: SPD-Abgeordnete besichtigen mögliche Standorte

Die Studierenden der Verwaltungshochschule in Hof sollen mehr Leben in die Stadt bringen. Das kann aber nur funktionieren, wenn sie auch irgendwo unterkommen. Deshalb will der Freistaat Bayern ein Studentenwohnheim bauen. Bis heute steht aber noch kein Standort fest. Die Fabrikzeile ist mittlerweile vom Tisch, weil das leerstehende Grundstück verkauft ist.

Die Stadt Hof hat dagegen den Sigmundsgraben vorgeschlagen. Außerdem ist sie in Gesprächen mit dem Investor des Hoftex-Geländes in der Schützenstraße. Die hochfränkischen SPD-Landtagsabgeordneten Inge Aures und Klaus Adelt haben sich beide Standorte jetzt angeschaut. Auch sie wollen sich dafür einsetzen, dass das Studentenwohnheim in die Innenstadt kommt. Favorit ist für sie das Hoftex-Areal.