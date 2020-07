Geplantes Amazon-Logistikzentrum bei Gattendorf: Erschließung beginnt

Gerade in der Corona-Krise haben viele mit ihrem Job zu kämpfen: Da ist es eine gute Nachricht, dass ein absoluter Global Player eine vierstellige Zahl an Arbeitsplätzen in der Region schaffen will. Der Onlineversandhändler Amazon baut ein Logistikzentrum im Automobilzuliefererpark bei Gattendorf. Heute beginnen die Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt. Zum symbolischen Spatenstich am Abend kommt auch Landrat Oliver Bär:

© Helios Vogtland-Klinikum Plauen

Insgesamt zwölf Millionen Euro kostet das Projekt. Neben Amazon sollen sich auch weitere Firmen am Park ansiedeln.