Geplante Sanierung: 53 Millionen Euro für Sana Klinikum Hof

In Notfällen kann die Nähe zu einem Krankenhaus über Leben und Tod entscheiden. Um die Versorgung zu verbessern, nimmt der Freistaat Bayern viel Geld in die Hand. Das Kabinett hat grünes Licht für 13 neue Bauvorhaben gegeben. Insgesamt 646 Millionen Euro investiert der Freistaat in den Bau der Krankenhäuser.

Davon profitiert auch ein großes Projekt in der Region. Für den zweiten Bauabschnitt der Sanierung am Sana Klinikum in Hof gibt es über 53 Millionen Euro aus München. Bis 2028 sollen neue Pflege-, Isolier- und Entbindungsstationen entstehen.