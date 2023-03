Geplante Elektrifizierung: Erste Genehmigungsunterlagen bis Ende des Jahres

Wenn ihr am Saaleviadukt in Hof vorbeikommt, könnte es sein, dass euch in diesen Tagen ein großer Bohrer auffällt. Der untersucht gerade die Böden in dem Bereich. Die Arbeiten sind wichtig für die geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Marktredwitz. Zusätzlich lässt die Bahn bis Ende des Jahres Erschütterungsmessungen am Alsenberg und in Oberkotzau durchführen.

Dann wollen die Verantwortlichen auch die Genehmigungsunterlagen für die Bauabschnitte im Hofer Land einreichen, so ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Bis zum Sommer 2024 sollen auch die Unterlagen für die Bauabschnitte im Landkreis Wunsiedel stehen.

