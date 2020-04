Hof (dpa/lby) – Eine 75-Jährige hat sich im oberfränkischen Hof am Bein verletzt, als sie ihr davon rollendes Auto zu stoppen versuchte. «Die Dame hat geparkt und stieg aus – aber offensichtlich war die Bremse nicht richtig angezogen», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Wagen rammte ein anderes Auto. Beim Versuch die Bremse zu ziehen, stürzte die Seniorin zu Boden. Sie kam nach dem Vorfall am Samstag zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden sei gering, hieß es.