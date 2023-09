An Wander-, Radwegen und Skiloipen im Vogtland sowie an den Talsperren Pöhl und Pirk gibt es eine Notfallbeschilderung. Auf diese Weise sollen Ausflügler ihren Aufenthaltsort dem Rettungsdienst möglichst genau beschreiben können. Die Notfallschilder und Übersichtstafeln seht ihr ab sofort auch im Geoportal des Vogtlandkreises. Mit einem Klick auf das jeweilige Symbol in der Online-Karte werden weitere Informationen – in der Regel auch mit einem Bild – angezeigt.