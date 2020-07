Geopark-Ranger: Führungen im Fichtelgebirge starten wieder

In diesem Sommer machen sich viele auf den Weg, um die eigene Heimat zu entdecken. Das Fichtelgebirge sticht zum Beispiel mit seiner wunderschönen Landschaft heraus. Was den Naturpark so besonders macht, können die Geopark-Ranger erklären.

Ab morgen starten auch wieder Führungen durch den Naturpark Fichtelgebirge mit den Geopark-Rangern. Dafür müsst ihr euch aber vorher anmelden. Den Kontakt und die Termine findet ihr unten.

____________________

Sonntag, 26. Juli, 10 Uhr: Steiniger Lebensraum, Infozentrum Epprechtstein

Donnerstag, 27. August, 17 Uhr: Wilde Wiesen, Infostelle Grassemann

Sonntag, 11. Oktober, 14 Uhr: Urige Wälder, Waldstein

Anmeldung unter ranger@naturpark-fichtelgebirge.org