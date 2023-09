Was steckt eigentlich alles in unseren Böden? Wie können wir Grundwasser langfristig nutzen? Und wie können wir Georisiken frühzeitig erkennen? Mit diesen ganzen Fragen beschäftigt sich der Geologische Dienst am Landesamt für Umwelt in Bayern. Heute könnt ihr in Hof einen Einblick in die Arbeit der Geologen bekommen. Zwischen 10 und 16 Uhr ist beim Geologischen Dienst in Hof Tag der offenen Tür. Es sind verschiedene Mitmachaktionen, Ratespiele und Führungen geplant.