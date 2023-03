Genussregion Oberfranken: Bio heißt nicht gleich teurer

Bio-Lebensmittel sind im Preis lange nicht so stark gestiegen wie Lebensmittel insgesamt. Darauf haben jetzt der Bund Naturschutz und die Genussregion Oberfranken aufmerksam gemacht. Während sich im vergangenen Jahr die gesamten Lebensmittelpreise um über neun Prozent verteuert haben, sind Bio-Lebensmittel um knapp fünf Prozent teurer geworden. Trotzdem. so Norbert Heimbeck von der Genussregion Oberfranken, verzeichneten Biomärkte und Erzeuger von Bioprodukten in der Region enorme Umsatzrückgänge bis in den zweistelligen Bereich.

Heimbeck sieht einen Denkfehler bei vielen Verbrauchern. Bio heiße nicht automatisch teurer, das widerlegten Zahlen des Bund Naturschutz. Der betont, Biomärkte können genau so günstig sein wie Discounter.