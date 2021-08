Genussorte: Neue Broschüre für den Frankenwald

Die fränkische Bratwurst, das Münchberger Heimatbrot oder die Hofer Rindfleischwurst: Oberfranken hat kulinarisch einiges zu bieten. Diese und andere Spezialitäten will die Broschüre „Genussorte im Frankenwald“ jetzt noch bekannter machen. Neben den sieben Genussorten aus dem Frankenwald, präsentieren sich auch andere sogenannte Genusspartner. Einer von ihnen ist der Wirsberger TV-Koch Alexander Herrmann. Die Broschüre gibt es in der Geschäftsstelle von Frankenwald Tourismus in Kronach, oder in den lokalen Tourist-Informationen.

Aus der Euroherz-Region hat das Bayerische Landwirtschaftsministerium Hof und Münchberg zu zwei der 100 besten Genussorte Bayerns gewählt.