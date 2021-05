Auf den bunten Heftchen am Kiosk sind normalerweise meistens Promis zu sehen. Den Titel des Männermagazins GQ ziert diesmal aber jemand aus der Euroherz-Region: Long Nguyen ist in Marktredwitz aufgewachsen und lebt und studiert heute in Bayreuth. Als Gentleman des Jahres 2021 ist er als Botschafter von GQ in ganz Deutschland unterwegs:

Das Aussehen habe übrigens keine Rolle gespielt. Weil Long keine typischen Modelmaße hat, bedeutet ihm der Titel viel.