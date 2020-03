Genossenschaftsbanken setzen trotz Coronavirus auf Bau

München (dpa/lby) – Bayerns Volks- und Raiffeisenbanken hoffen ungeachtet der Coronavirus-Epidemie weiter auf gute Geschäfte. Der Grund: Die Ausbreitung des Erregers bedeutet nach Einschätzung des Bayerischen Genossenschaftsverbands keine Störung der Baubranche, die für die Volks- und Raiffeisenbanken von großer Bedeutung ist. «Wir gehen davon aus, dass die Kreditnachfrage auf hohem Niveau bleibt», sagte Verbandschef Jürgen Gros am Dienstag in München. Anzeichen für Kreditausfälle gebe es bislang nicht. 2019 lief für die 227 bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken besser als erwartet, was aber hauptsächlich auf die gute Entwicklung der Finanz- und Aktienmärkte zurückzuführen war.