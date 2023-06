Generalsekretär Czaja: Söder-Auftritt in Erding war richtig

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für seinen Auftritt bei einer Kundgebung gegen das Gebäudeenergiegesetz in Erding Rückendeckung von CDU-Generalsekretär Mario Czaja erhalten. Man sollte da, wo man eingeladen sei, Rede und Antwort stehen, sagte Czaja am Montag in Berlin. Das habe Söder in Erding getan. «Und das halte ich auch für richtig.» Es sei wichtig, sich nicht zu verstecken, auch wenn einem der Wind etwas intensiver ins Gesicht blase, «und die Marktplätze nicht anderen zu überlassen».

Söder hatte bei der Kundgebung am Samstag in Erding vor rund 13.000 Menschen die Ampel-Koalition wegen des Gebäudeenergiegesetzes mit den umstrittenen Heizungsregelungen scharf attackiert. Der CSU-Chef griff insbesondere die Grünen an. Er wandte sich strikt gegen eine vermeintliche «zwanghafte Veganisierung» und «zwanghaftes Gendern». Söder wurde allerdings selbst lange ausgebuht, offenkundig unter anderem von AfD-Anhängern.